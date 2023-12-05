Топреспубліканець про допомогу Україні та суперечки щодо кордону: Це компроміс для громадян США
Майкл Маккол (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що розгляд допомоги Україні разом із проблемами кордону — це пояснення для американських громадян, що Вашингтон не забуває про внутрішні проблеми. Про це він сказав у коментарі Голосу Америки.

За його словами, США підтримують союзників по НАТО та Україну проти російської агресії.

Він зазначив, що американці також хочуть, щоб їхній власний кордон був захищений, а тому це "своєрідний компроміс".

"Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну", — сказав Маккол.

Раніше директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

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