Топреспубліканець про допомогу Україні та суперечки щодо кордону: Це компроміс для громадян США
Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що розгляд допомоги Україні разом із проблемами кордону — це пояснення для американських громадян, що Вашингтон не забуває про внутрішні проблеми. Про це він сказав у коментарі Голосу Америки.
За його словами, США підтримують союзників по НАТО та Україну проти російської агресії.
Він зазначив, що американці також хочуть, щоб їхній власний кордон був захищений, а тому це "своєрідний компроміс".
"Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну", — сказав Маккол.
Раніше директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
- За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
- У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News.
- У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Покликали виступити Зеленського.
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