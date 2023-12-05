Топреспубліканець про допомогу Україні та суперечки щодо кордону: Це компроміс для громадян США

Маккол заявив, що йдеться про компроміс, аби американці знали: їхній кордон буде захищено

Майкл Маккол (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що розгляд допомоги Україні разом із проблемами кордону — це пояснення для американських громадян, що Вашингтон не забуває про внутрішні проблеми. Про це він сказав у коментарі Голосу Америки.

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За його словами, США підтримують союзників по НАТО та Україну проти російської агресії.

Він зазначив, що американці також хочуть, щоб їхній власний кордон був захищений, а тому це "своєрідний компроміс".

"Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, а й захистити Україну", — сказав Маккол.

Раніше директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить нового пакету.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це загрожує допомозі Україні — NBC News.

У Сенаті США призначили голосування за нову допомогу Україні. Покликали виступити Зеленського.

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