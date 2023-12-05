Топ-республиканец о помощи Украине и спорах по границе: Это компромисс для граждан США
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что рассмотрение помощи Украине вместе с проблемами границы — это объяснение для американских граждан, что Вашингтон не забывает о внутренних проблемах. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.
По его словам, США поддерживают союзников по НАТО и Украину против российской агрессии.
Он отметил, что американцы также хотят, чтобы их собственная граница была защищена, а поэтому это "своего рода компромисс".
"Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", — сказал Маккол.
Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
- В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это угрожает помощи Украине — NBC News.
- В Сенате США назначили голосование за новую помощь Украине. Позвали выступить Зеленского.
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