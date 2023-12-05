Топ-республиканец о помощи Украине и спорах по границе: Это компромисс для граждан США

Маккол заявил, что речь идет о компромиссе, чтобы американцы знали: их граница будет защищена

Майкл Маккол (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что рассмотрение помощи Украине вместе с проблемами границы — это объяснение для американских граждан, что Вашингтон не забывает о внутренних проблемах. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.

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По его словам, США поддерживают союзников по НАТО и Украину против российской агрессии.

Он отметил, что американцы также хотят, чтобы их собственная граница была защищена, а поэтому это "своего рода компромисс".

"Если мы сможем получить мощный пакет для безопасности нашей границы, это поможет послать сигнал нашим людям здесь, что мы можем делать и то, и другое. Здесь нет выбора "или – или", мы можем не только защитить свою границу, но и защитить Украину", — сказал Маккол.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это угрожает помощи Украине — NBC News.

В Сенате США назначили голосование за новую помощь Украине. Позвали выступить Зеленского.

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