В Сенате США назначили голосование за новую помощь Украине. Позвали выступить Зеленского

Президент Владимир Зеленский приглашен выступить перед сенаторами, чтобы описать проблемы, с которыми сталкивается Украина

Чак Шумер (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине. Об этом сообщило издание The Hill.

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Речь идет о пакете на $106 млрд, который предусматривает помощь Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарную помощь сектору Газа.

Отмечается, что голосование должно состояться на этой неделе. По словам Шумера, у Украины заканчиваются ресурсы для войны, а поэтому необходимо действовать быстрее.

"Я призываю каждого сенатора задуматься, где мы находимся в данный момент истории. Национальная безопасность находится под угрозой во всем мире — в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Это может определить траекторию демократии на долгие годы вперед. Мы живем в исторический момент", — сказал сенатор.

Hill подчеркивает, что законопроект вряд ли будет одобрен сразу из-за политических разногласий демократов и республиканцев насчет безопасности границ США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс 5 декабря проведут засекреченный брифинг о ситуации в Украине для сенаторов.

Шумер заявил, что Белый дом также пригласил президента Владимира Зеленского обратиться к законодателям по видеосвязи, чтобы описать ситуацию в Украине.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

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