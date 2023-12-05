В Сенате США назначили голосование за новую помощь Украине. Позвали выступить Зеленского
Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер объявил первое процедурное голосование по новому пакету помощи Украине. Об этом сообщило издание The Hill.
Речь идет о пакете на $106 млрд, который предусматривает помощь Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и гуманитарную помощь сектору Газа.
Отмечается, что голосование должно состояться на этой неделе. По словам Шумера, у Украины заканчиваются ресурсы для войны, а поэтому необходимо действовать быстрее.
"Я призываю каждого сенатора задуматься, где мы находимся в данный момент истории. Национальная безопасность находится под угрозой во всем мире — в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Это может определить траекторию демократии на долгие годы вперед. Мы живем в исторический момент", — сказал сенатор.
Hill подчеркивает, что законопроект вряд ли будет одобрен сразу из-за политических разногласий демократов и республиканцев насчет безопасности границ США.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс 5 декабря проведут засекреченный брифинг о ситуации в Украине для сенаторов.
Шумер заявил, что Белый дом также пригласил президента Владимира Зеленского обратиться к законодателям по видеосвязи, чтобы описать ситуацию в Украине.
Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
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