Белый дом: США перестанут поставлять оружие Украине, если закончатся деньги. Победа Путина

Салливан заявил, что если не будет финансирования для поставок оружия Украине, то это позволит Путину победить

Джейк Салливан (Фото: EPA/Samuel Corum)

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна не сможет поставлять оружие Украине без нового пакета помощи от Конгресса. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Конгресс должен действовать сейчас, чтобы одобрить новую помощь Украине, чтобы она могла продолжать противостоять агрессии России.

"Я считаю, что любой член Конгресса, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит победу Путина. Нельзя игнорировать уроки, которые мы извлекли из истории. Это позволит Путину победить", — сказал Салливан.

Он отметил, что нужна двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе.

"Невозможно обойти простую арифметику, что, если нет финансирования для поставки оружия Украине, мы просто не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине", — заявил чиновник.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

Читайте также: Спикер Палаты Джонсон: Украина — приоритет США. Уверен, примем новую помощь до Рождества