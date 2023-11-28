Спикер Палаты Джонсон: Украина — приоритет США. Уверен, примем новую помощь до Рождества

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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал помощь Украине "главным приоритетом" своей страны. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Сарасоте, штат Флорида, которое транслировал канал WFLA.

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По его словам, он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет выделить пакеты помощи Израилю и Украине до Рождества, при условии, что законодатели смогут привязать это к вопросу безопасности американской границы.

"Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать — довести это до конца", — заявил Джонсон.

Он отметил, что существует чувство срочности в помощи для Израиля и Украины, а члены Конгресса ведут много "вдумчивых" переговоров.

"Помощь Израилю является главным приоритетом для США, а помощь Украине — еще один приоритет. Конечно, мы не можем позволить Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там помощи. Мы сказали, что если Украине нужна дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, мы должны также работать над изменением нашей собственной пограничной политики", — сказал политик.

В конце октября 2023 года глава Пентагона Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.

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