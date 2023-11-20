Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News

Лидеры Конгресса США хотят принять новые пакеты военной помощи Украине и Израилю до конца 2023 года. Об этом сказано в материале канала NBC News.

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Журналисты пишут, что лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к написанию законопроекта, который имеет шансы пройти обе палаты и получить подпись президента США Джо Байдена, вероятно, должен исходить из Сената.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что предоставление помощи Украине и Израилю будет для него приоритетом в период между Днем благодарения и Рождеством (с 23 ноября по 25 декабря).

"Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи мирным жителям в секторе Газа. Я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы начнем работать над этим немедленно", — сказал Шумер.

Старший помощник Республиканской партии в Сенате заявил, что законопроект должен быть двухпартийным, чтобы иметь шансы быть принятым.

Четыре источника NBC News в Сенате сообщили, что окно между Днем благодарения и Рождеством решающее.

"Я думаю, что Израиль будет принят как автономный, а Украина — в тандеме с прогрессом на границе. С положительной стороны, я считаю, что спикер хочет результатов по Израилю, Украине и границе", — сказал один из законодателей от республиканцев.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

В Bloomberg сообщили, что Конгресс США может утвердить следующую помощь Украине где-то в середине декабря.

17 ноября заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что принятие пакета помощи Украине и Израилю важно для национальной безопасности Соединенных Штатов, и от имени Пентагона призвала Конгресс сделать это.



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