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Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 06:28
Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News - Фото
Палата представителей США (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Лидеры Конгресса США хотят принять новые пакеты военной помощи Украине и Израилю до конца 2023 года. Об этом сказано в материале канала NBC News.

Журналисты пишут, что лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к написанию законопроекта, который имеет шансы пройти обе палаты и получить подпись президента США Джо Байдена, вероятно, должен исходить из Сената. 

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер заявил, что предоставление помощи Украине и Израилю будет для него приоритетом в период между Днем благодарения и Рождеством (с 23 ноября по 25 декабря). 

"Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи мирным жителям в секторе Газа. Я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы начнем работать над этим немедленно", — сказал Шумер.

Старший помощник Республиканской партии в Сенате заявил, что законопроект должен быть двухпартийным, чтобы иметь шансы быть принятым. 

Четыре источника NBC News в Сенате сообщили, что окно между Днем благодарения и Рождеством решающее. 

"Я думаю, что Израиль будет принят как автономный, а Украина — в тандеме с прогрессом на границе. С положительной стороны, я считаю, что спикер хочет результатов по Израилю, Украине и границе", — сказал один из законодателей от республиканцев. 

  • По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
  • В Bloomberg сообщили, что Конгресс США может утвердить следующую помощь Украине где-то в середине декабря.
  • 17 ноября заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что принятие пакета помощи Украине и Израилю важно для национальной безопасности Соединенных Штатов, и от имени Пентагона призвала Конгресс сделать это.

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Дмитрий Гриниченко
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