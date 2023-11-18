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Байден: И Путин, и ХАМАС борются за одно и то же. Мир переживает переломный момент

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 22:21
Байден: И Путин, и ХАМАС борются за одно и то же. Мир переживает переломный момент - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Российский диктатор Владимир Путин и террористы ХАМАС преследуют в войне одну и ту же цель – стереть с карты соседнюю демократию. Об этом в колонке для Washington Post заявил президент США Джо Байден, акцентируя на том, что нужно противодействовать как ХАМАС, так и РФ – ради безопасного будущего для всего мира.

Байден заявил, что сегодня мир переживает переломный момент, когда решения, которые принимаются – в том числе во время кризисов в Европе и на Ближнем Востоке – будут определять направление для будущих поколений.

"Смогут ли израильтяне и палестинцы когда-нибудь жить бок о бок в мире, с двумя государствами для двух народов? Привлечем ли мы Владимира Путина к ответственности за его агрессию, чтобы народ Украины мог жить свободно, а Европа оставалась якорем глобального мира и безопасности?" – написал Байден.

Главным вопросом он назвал то, будут ли Штаты неустанно следовать позитивному видению будущего, или же позволят тем, кто не разделяет этих ценностей, "перетащить мир в более опасное и разделенное место".

Американский лидер считает, что палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от ХАМАС.

"И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может и не позволит этому случиться. В интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира", – заявил Байден.

Он подчеркнул, мир ждет от США "решения проблем нашего времени" – это "долг лидера", и Америка возьмет на себя эту обязанность, так как в противном случае риск конфликта может распространиться, а затраты на его решение будут только возрастать. 

"Мы не позволим этому случиться <…> По опыту двух мировых войн прошлого столетия мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что это напрямую вовлекает США, и потому обязательства Штатов перед Украиной сегодня – это инвестиции и в американскую безопасность. 

Байден отметил, что Штаты не допускают участия американских войск в российско-украинской войне, но предоставляют оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, прежде чем конфликт распространится дальше.

Он добавил, что Штаты делают это не в одиночку, а вместе с более 50 странами.

  • По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.
  • В Bloomberg вчера сообщили, что Конгресс США может утвердить следующую помощь Украине где-то в середине декабря.

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Оксана Житнюк
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