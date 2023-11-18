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Bloomberg: Конгресс США может утвердить следующую помощь Украине где-то в середине декабря

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 06:41
Bloomberg: Конгресс США может утвердить следующую помощь Украине где-то в середине декабря - Фото
Капитолий (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Конгресс США может принять новый пакет военной помощи Украине примерно в середине декабря, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Сенаторы от обеих партий планируют в ближайшие дни работать над соглашением о пакете помощи Украине вместе с пограничными потребностями США, за которые они смогут проголосовать после Дня благодарения и возвращения в Вашингтон, пишут журналисты.

Крис Кунс, демократ от Делавера, имеющий тесные связи с американским президентом Джо Байденом, сказал, что "нам нужно заставить себя вести переговоры в течение следующей недели, поскольку у украинцев заканчивается горючее, оружие и боеприпасы".

По его словам, Конгресс должен действовать "по графику, который имеет значение".

В то же время, нардеп от Слуги народа Егор Чернев заявил, что пакет должен быть проголосован до конца года. В этом его заверили сенаторы Джим Риш и Джин Шахин.

"Да, нам нужно как можно быстрее. Да, мы и наши друзья в Конгрессе и Сенате делают все возможное. Но так работает демократия – механизмы, процессы и институции", – написал депутат в Facebook.

  • 20 октября 2023 года Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.
  • В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
  • 17 ноября заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что принятие пакета помощи Украине и Израилю важно для национальной безопасности Соединенных Штатов, и от имени Пентагона призвала Конгресс сделать это.

Читайте также: Байден подписал закон, который продолжает работу правительства США. Туда не вошла помощь Украине

Милана Головань
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