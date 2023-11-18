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Bloomberg: Конгрес США може погодити наступну допомогу Україні десь у середині грудня

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 06:41
Bloomberg: Конгрес США може погодити наступну допомогу Україні десь у середині грудня - Фото
Капітолій (Фото: ЕРА/Michael Reynolds)

Конгрес США може ухвалити новий пакет військової допомоги Україні приблизно у середині грудня, пише Bloomberg з посиланням на американських посадовців.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакета допомоги Україні разом із прикордонними потребами США, за які вони зможуть проголосувати після Дня подяки й повернення до Вашингтона, пишуть журналісти.

Кріс Кунс, демократ від Делаверу, який має тісні зв’язки з американським президентом Джо Байденом, сказав, що "нам потрібно змусити себе вести переговори протягом наступного тижня, оскільки в українців закінчується пальне, зброя та боєприпаси".

За його словами, Конгрес повинен діяти "за графіком, який має значення".

Водночас нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв заявив, що пакет має бути проголосований до кінця року. В цьому його запевнили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін.

"Так, нам потрібно якнайшвидше. Так, ми та наші друзі в Конгресі та Сенаті роблять все можливе. Але так працює демократія – механізми, процеси та інституції", – написав депутат у Facebook.

  • 20 жовтня 2023 року Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
  • Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
  • 17 листопада заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що ухвалення пакета допомоги Україні та Ізраїлю важливе для національної безпеки Сполучених Штатів, і від імені Пентагону закликала Конгрес зробити це.

Читайте також: Байден підписав закон, який продовжує роботу уряду США. Туди не увійшла допомога Україні

Мілана Головань
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