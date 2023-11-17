Пентагон закликав Конгрес США ухвалити пакет підтримки Україні та Ізраїлю

Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила на брифінгу, що ухвалення пакета допомоги Україні та Ізраїлю важливе для національної безпеки Сполучених Штатів, і від імені Пентагону закликала Конгрес зробити це.

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"Ми закликаємо Конгрес ухвалити наш запит на додаткове фінансування, яке дозволить продовжувати підтримувати Україну та Ізраїль і зробити важливі інвестиції в Індо-Тихоокеанський регіон", – сказала вона.

За словами Сінгх, додаткове фінансування також стане інвестицією у військово-промислову сферу США. До того ж воно дозволить поповнити запаси озброєнь Пентагону, які були виділені раніше у вигляді зовнішньої допомоги.

Вона підкреслила, що Пентагон зараз має невеликі кошти, для підтримки України знадобиться набагато більше, саме тому адміністрація США запросила про них Конгрес.

"Ми знаємо, що Україна продовжує докладати зусиль, веде контрнаступ, їй потрібна постійна підтримка на регулярній основі. Тому ми знаємо, що потрібно й надалі задовольняти їхні потреби", – додала вона.

20 жовтня 2023 року Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

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