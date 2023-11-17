Пентагон призвал Конгресс США принять пакет поддержки Украины и Израиля

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила на брифинге, что принятие пакета помощи Украине и Израилю важно для национальной безопасности Соединенных Штатов, и от имени Пентагона призвала Конгресс сделать это.

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"Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование, которое позволит продолжать поддерживать Украину и Израиль и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", – сказала она.

По словам Сингх, дополнительное финансирование также станет инвестицией в военно-промышленную сферу США. К тому же оно позволит пополнить запасы вооружений Пентагона, выделенных ранее в виде внешней помощи.

Она подчеркнула, что у Пентагона сейчас небольшие средства, для поддержки Украины понадобится гораздо больше, именно поэтому администрация США пригласила о них Конгресс.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности", – добавила она.

20 октября 2023 года Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и на укрепление безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

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