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Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва — NBC News

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 06:28
Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва — NBC News - Фото
Палата представників США (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Лідери Конгресу США хочуть ухвалити нові пакети військової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця 2023 року. Про це йдеться у матеріалі каналу NBC News.

Журналісти пишуть, що лідери Сенату, як республіканці, так і демократи, вважають, що найкращий шлях до написання законопроєкту, який має шанси пройти обидві палати та отримати підпис президента США Джо Байдена, ймовірно, має виходити із Сенату.

Лідер Демократичної партії у Сенаті Чак Шумер заявив, що надання допомоги Україні та Ізраїлю буде для нього пріоритетом у період між Днем подяки та Різдвом (з 23 листопада до 25 грудня).

"Я знаю, що обидві сторони щиро дбають про схвалення допомоги Ізраїлю та Україні та допомоги мирним жителям у секторі Гази. Я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми почнемо працювати над цим негайно", – сказав Шумер.

Старший помічник Республіканської партії у Сенаті заявив, що законопроєкт має бути двопартійним, щоб мати шанси бути ухваленим.

Чотири джерела NBC News у Сенаті повідомили, що вікно між Днем подяки та Різдвом є вирішальним.

"Я думаю, що Ізраїль буде ухвалено як автономний, а Україна – у тандемі з прогресом на кордоні. З позитивного боку, я вважаю, що спікер хоче результатів щодо Ізраїлю, України та кордону", – сказав один із законодавців від республіканців.

  • За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
  • У Bloomberg повідомили, що Конгрес США може затвердити наступну допомогу Україні десь у середині грудня.
  • 17 листопада заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що ухвалення пакета допомоги Україні та Ізраїлю важливе для національної безпеки Сполучених Штатів, і від імені Пентагону закликала Конгрес зробити це.

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Дмитро Гриниченко
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Джо БайденвійнаІзраїльКонгрес СШАвійськова допомога

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