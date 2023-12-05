Сенатор-республиканец: У Путина ядерное оружие, война нечестная. Результат не понравится

Рон Джонсон (Фото: EPA/TANNEN MAURY)

Сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон считает, что война РФ против Украины закончится "переговорным урегулированием". Об этом он сообщил в интервью Джону Кациматидису, цитирует его The Hill.

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По его словам, у России есть ядерное оружие, а поэтому война является "нечестной борьбой".

"Единственный способ закончить войну – урегулирование путем переговоров. Пока продолжается эта война, гибнет больше украинцев, граждан и солдат, гибнет больше российских призывников. Меня это не радует. Поэтому, чем скорее они достигнут урегулирования путем переговоров, тем лучше", — сказал Джонсон.

Он отметил, что Россия якобы не проиграет войну, а ему "не нравится такая реальность, но это правда".

"У меня нет ничего, кроме симпатии к народу Украины и ничего, кроме презрения к Путину, но Путин не проиграет эту войну. Эта война должна закончиться. Результат нам не понравится, но с каждым днем результат будет нравиться нам все меньше", — заявил законодатель.

Также сенатор подчеркнул, что республиканцы не поддержат новую помощь Украине, если не будет урегулирован вопрос южной границы США.

Ранее директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это угрожает помощи Украине — NBC News. В Сенате США назначили голосование за новую помощь Украине. Позвали выступить Зеленского.

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