РФ відмовилася від договору про заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ реагувати

Сьогодні нелегітимна російська Держдума відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Депутати РФ підтримали законопроєкт у другому і третьому читаннях. Міністерство закордонних справ закликало світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

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"Сьогодні світ є свідком чергового провокативного кроку держави-агресора, спрямованого на посилення ядерного шантажу", – заявили у відомстві Дмитра Кулеби.

В МЗС наголосили, що це рішення є "частиною ланцюга подій", які відбуваються в Росії протягом останніх років, – держава-агресор вже спровокувала небезпечний дисбаланс глобальної архітектури ядерного роззброєння та нерозповсюдження своїм рішенням про призупинення участі в новому договорі про СНО та протиправним розміщенням російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

У Кулеби назвали це "безвідповідальною поведінкою", яка вкотре ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність.

"Україна засуджує кроки Росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародне співтовариство відповідно відреагувати на провокації Москви, спрямовані на заподіяння шкоди об’єкту і меті ДВЗЯВ", – заявили в МЗС.

4 жовтня Зеленський, посилаючися на прогнози української розвідки, заявив, що до кінця 2023 року Росія посилить ядерні погрози.

Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу рано.

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