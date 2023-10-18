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РФ отказалась от договора о запрете ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир реагировать

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 19:56
РФ отказалась от договора о запрете ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир реагировать - Фото
Ядерное оружие (Фото: Depositphotos)

Сегодня нелегитимная российская Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. Депутаты РФ поддержали законопроект во втором и третьем чтениях. Министерство иностранных дел призвало мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

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"Сегодня мир является свидетелем очередного провокационного шага государства-агрессора, направленного на усиление ядерного шантажа", – заявили в ведомстве Дмитрия Кулебы.

В МИД подчеркнули, что это решение является "частью цепочки событий", которые происходят в России в последние годы, – государство-агрессор уже спровоцировало опасный дисбаланс глобальной архитектуры ядерного разоружения и нераспространения своим решением о приостановке участия в новом договоре об СНВ и противоправным размещением российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

У Кулебы назвали это "безответственным поведением", которое в очередной раз ставит под угрозу международную безопасность и стабильность.

"Украина осуждает шаги России по отзыву ратификации Договора и призывает международное сообщество соответствующе отреагировать на провокации Москвы, направленные на причинение вреда объекту и целям ДВЗЯИ", – заявили в МИД.

  • 4 октября Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.
  • Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возобновлять ядерный шантаж.
  • По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

Читайте На пороге ядерной войны. США готовятся к одновременным конфликтам с Китаем и Россией

Оксана Житнюк
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