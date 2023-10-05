Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью. Данилов: Неясно, кому это выгодно

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на призывы российской пропагандистки Маргариты Симоньян устроить ядерный взрыв над Сибирью. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне не знают, чем угрожать Украине, а поэтому начинают возвращать ядерный шантаж.

Он напомнил предупреждение президента Владимира Зеленского о том, что разведка прогнозирует увеличение количества ядерных угроз со стороны Москвы до конца 2023 года.

Данилов высказал мнение, что Китай вряд ли позволит России применять ядерное оружие в том или ином виде.

"Россия не сможет поломать ту систему, которая есть сегодня в мире. Вывести определенную часть спутников, которые будут над Сибирью, может быть и возможно, но тогда непонятно, кто от этого выиграет", — сказал секретарь СНБО.

Чиновник подчеркнул, что ситуация с ядерным шантажом касается не только Украины, но и государств, которые в 1990-х годах согласились на перераспределение ядерного арсенала бывшего СССР.

Ранее топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя электронику и спутники.

6 сентября 2023 года глава Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак заявил, что "гангстерские" ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина требуют от НАТО более агрессивного ответа, включая полёты большего количества самолетов с ядерным оружием.

17 сентября президент Финляндии Саули Нийнисте считает, что риск применения Россией против Украины ядерного оружия "огромен".

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