UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГУР об испытании ядерной ракеты "Буревестник": Новое вундерваффе, демонстрация и шантаж

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 17:41
ГУР об испытании ядерной ракеты
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что возможные испытания россиянами ракеты "Буревестник" — это демонстрация. Об этом он сообщил в интервью NV.

По его словам, сообщения о подготовке к испытаниям — это "достаточно емкая формулировка". 

"Регулярно РФ готовится к испытаниям разного рода вундерваффе. Большая часть этих испытаний продолжается подготовками к следующим испытаниям либо не проходит, либо проходит с нарушением регламентов, что не позволяет ввести в эксплуатацию массово то, на что они рассчитывают", — сказал Юсов.

Он отметил, что Украина и партнеры будут следить за действиями Москвы. 

Разведчик подчеркнул, что испытания носят демонстрационный характер. 

"Ориентированы как на внутреннюю аудиторию для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения, так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой-либо российский шантаж и российские угрозы в мире", — резюмировал представитель ГУР.

Ранее газета The New York Times написала, что РФ готовится к проведению новых испытаний крылатой ракеты "Буревестник" "неограниченного радиуса действия" с ядерным двигателем, а возможно, уже провела их. 

СПРАВКА. Испытательные запуски ракеты "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) проводились в начале 2019 года, а до того – четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все испытания закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км. 

  • В сентябре 2019 года сообщалось со ссылкой на разведку США, что "Буревестник" может быть готов к принятию на вооружение до 2025 года и что Москва ввела для него "ускоренный график" испытаний.

Читайте также: Взрыв Буревестника: появилась карта вероятного разлета нуклидов

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаядерное оружиеразведкабуревестникандрей юсов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 