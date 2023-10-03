ГУР об испытании ядерной ракеты "Буревестник": Новое вундерваффе, демонстрация и шантаж

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что возможные испытания россиянами ракеты "Буревестник" — это демонстрация. Об этом он сообщил в интервью NV.

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По его словам, сообщения о подготовке к испытаниям — это "достаточно емкая формулировка".

"Регулярно РФ готовится к испытаниям разного рода вундерваффе. Большая часть этих испытаний продолжается подготовками к следующим испытаниям либо не проходит, либо проходит с нарушением регламентов, что не позволяет ввести в эксплуатацию массово то, на что они рассчитывают", — сказал Юсов.

Он отметил, что Украина и партнеры будут следить за действиями Москвы.

Разведчик подчеркнул, что испытания носят демонстрационный характер.

"Ориентированы как на внутреннюю аудиторию для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения, так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой-либо российский шантаж и российские угрозы в мире", — резюмировал представитель ГУР.

Ранее газета The New York Times написала, что РФ готовится к проведению новых испытаний крылатой ракеты "Буревестник" "неограниченного радиуса действия" с ядерным двигателем, а возможно, уже провела их.

СПРАВКА. Испытательные запуски ракеты "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) проводились в начале 2019 года, а до того – четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все испытания закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Врачей больницы, в которую доставили пострадавших после взрыва, не предупредили о радиационной опасности.

12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете "Буревестник" с ядерным двигателем, однако что именно взорвалось, официально неизвестно.

В сентябре 2019 года сообщалось со ссылкой на разведку США, что "Буревестник" может быть готов к принятию на вооружение до 2025 года и что Москва ввела для него "ускоренный график" испытаний.

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