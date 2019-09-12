Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Буревестник" будет готов до 2025-го: данные разведки США - CNBC

"Буревестник" будет готов до 2025-го: данные разведки США - CNBC - Фото
Фото: pixabay.com
12.09.2019, 06:45

Россия вкладывает огромные деньги в новые системы вроде этой, чтобы гарантированно обойти противоракетную систему США

Российская ракета с ядерным двигателем и "неограниченной дальностью поражения" будет готова в ближайшие шесть лет: Москва ввела ускоренный график, считают в разведке США. Об этом пишет канал CNBC, который отслеживает ситуацию с разработкой такого типа оружия.

Новый график введен даже после нескольких неудачных испытаний, включая недавний инцидент под Архангельском, говорят в американской разведке.

"Испытания, по-видимому, показали, что ядро крылатой ракеты с ядерным двигателем не удалось запустить, и, следовательно, она не смогла выполнить "неограниченный" полет, которым похвалялся Путин", - пишет CNBC.

Читайте также: После взрыва ракеты и радиации в РФ. Путин снова грозит США

Несмотря на все неудачи, президент страны-оккупанта Владимир Путин, по мнению экспертов по нацбезопасности США, будет инвестировать в создание этого оружия.

"Личная дружба (президента США Дональда) Трампа с Путиным не заменяет договоры, которые сдерживали ядерные державы. Что бы ни говорили оба лидера, военные тратят миллиарды на новое оружие, нацеленное друг на друга", - сказал Джеффри Льюис, эксперт по ЯО в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее.

Справка. Ракету "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) протестировали один раз в начале 2019 года, а до того - четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все тесты закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

Читайте также: Взрыв "Буревестника": появилась карта вероятного разлета нуклидов

Напишите нам
ядерное оружие буревестник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 