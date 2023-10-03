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ГУР про випробування ядерної ракети "Буревісник": Нове вундерваффе, демонстрація та шантаж

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 17:41
ГУР про випробування ядерної ракети
Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що можливі випробування росіянами ракети "Буревісник" – це демонстрація. Про це він повідомив в інтерв'ю NV.

За його словами, повідомлення про підготовку до випробувань – це "досить ємне формулювання".

"Регулярно РФ готується до випробувань різного роду вундерваффе. Більшість цих випробувань продовжується підготовками до наступних випробувань або не відбувається, або проходить з порушенням регламентів, що не дозволяє ввести в експлуатацію масово те, на що вони розраховують", – сказав Юсов.

Він зазначив, що Україна та партнери стежитимуть за діями Москви.

Розвідник наголосив, що випробування мають демонстраційний характер.

"Орієнтовані як на внутрішню аудиторію для того, щоб підтримати градус ненависті, зомбування серед власного населення, так і на зовнішню аудиторію – тих, хто досі може реагувати на будь-який російський шантаж та російські погрози у світі", – резюмував представник ГУР.

Раніше газета The New York Times написала, що РФ готується до проведення нових випробувань крилатої ракети "Буревісник" "необмеженого радіуса дії" з ядерним двигуном, а можливо вже провела їх.

ДОВІДКА. Випробувальні запуски ракети "Буревісник" (Skyfall у класифікації НАТО) проводилися на початку 2019 року, а до того – чотири рази з листопада 2017 року до лютого 2018 року. Всі випробування закінчилися невдачею. Найдовший випробувальний політ тривав трохи більше ніж дві хвилини: ракета пролетіла близько 35 км, потім втратила керованість і впала. Найкоротший тест тривав чотири секунди: ракета пролетіла близько 8 км.
  • 8 серпня 2019 року на полігоні в Архангельській області РФ стався вибух, як заявили в Міноборони РФ, "під час випробування рідинної реактивної рухової установки".
  • Лікарів лікарні, до якої доправили постраждалих після вибуху, не попередили про радіаційну небезпеку.
  • 12 серпня вчені визнали: на полігоні розірвало малий "ядерний" реактор. ЗМІ заговорили про аварію на бойовій ракеті "Буревісник" з ядерним двигуном, проте що саме вибухнуло, офіційно невідомо.
  • У вересні 2019 року повідомлялося з посиланням на розвідку США, що "Буревісник" може бути готовий до озброєння до 2025 року і що Москва ввела для нього "прискорений графік" випробувань.

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Готується до випробування — це, власне, достатньо ємне формулювання. Регулярно держава-агресор готується до випробувань різного роду вундерваффе. Більша частина цих випробувань продовжується підготовками до наступних випробувань або не відбувається, або проходить з порушенням певних регламентів, що не дозволяє ввести в експлуатацію масово те, на що вони розраховують.

Дмитро Гриниченко
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