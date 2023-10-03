Росія готує або вже провела випробування крилатої ракети з ядерним двигуном – NYT

Країна-агресор готується до проведення нових випробувань крилатої ракети "Буревісник" "необмеженого радіусу дії" з ядерним двигуном, а можливо, вже провела їх. Про це повідомляє The New Tork Times.

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Видання посилається на зроблені з 20 до 28 вересня супутникові знімки району стартового майданчика на північному полігоні Нова Земля. На полігоні в цьому проміжку часу з'являлася спецтехніка, зокрема тягач із причепом, який відповідає параметрам крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" (Skyfall за класифікацією НАТО). Це може означати, що Росія готує випробування ракети, або вже провела їх у цей період.

Аналітики видання зазначають, що 20 вересня росіяни прибирали захисні споруди, якими стартовий майданчик закривається від негоди, а потім їх знову встановили. 28 вересня біля стартового майданчика також було відзначено рух спецтехніки.



З випробуваннями може бути пов'язане випущене 31 серпня для російських льотних екіпажів на маршрутах у районі Нової Землі попередження про "тимчасово небезпечну зону" над частиною Баренцевого моря та навколо стартового майданчика Паньково. Аналогічне попередження було зроблено перед випробуванням "Буревісника" у 2019 році.



У період з початку серпня і щонайменше до 26 вересня на авіабазі Рогачово за 160 кілометрів від стартового майданчика були два літаки Росатому, які, як стверджують експерти норвезької екологічної організації Bellona, призначені для відстеження ракетних пусків. Такі самі літаки поруч із полігоном були під час випробувань "Буревісника" у 2018 році.



Видання зазначає, що у цей період в районі активізувалися польоти літаків-розвідників США.



ДОВІДКА. Випробувальні запуски ракети "Буревісник" (Skyfall у класифікації НАТО) проводилися на початку 2019 року, а до того – чотири рази з листопада 2017 року до лютого 2018 року. Всі випробування закінчилися невдачею. Найдовший випробувальний політ тривав трохи більше як дві хвилини: ракета пролетіла близько 35 км, потім втратила керованість та впала. Найкоротший тест тривав чотири секунди: ракета пролетіла близько 8 км.

8 серпня 2019 року на полігоні в Архангельській області РФ стався вибух, як заявили в Міноборони РФ, "під час випробування рідинної реактивної рухової установки".

Лікарів лікарні, до якої доправили постраждалих після вибуху, не попередили про радіаційну небезпеку.

12 серпня вчені визнали: на полігоні розірвало малий "ядерний" реактор. ЗМІ заговорили про аварію на бойовій ракеті "Буревісник" з ядерним двигуном, проте що саме вибухнуло, офіційно невідомо.

У вересні 2019 року повідомлялося з посиланням на розвідку США, що "Буревісник" може бути готовий до озброєння до 2025 року і що Москва ввела для нього "прискорений графік" випробувань.

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