Россия готовит или уже провела испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем – NYT

Страна-агрессор готовится к проведению новых испытаний крылатой ракеты "Буревестник" "неограниченного радиуса действия" с ядерным двигателем, а возможно, уже провела их. Об этом сообщает The New Tork Times.

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Издание ссылается на сделанные с 20 по 28 сентября спутниковые снимки района стартовой площадки на северном полигоне Новая Земля. На полигоне в этом промежутке времени появлялась спецтехника, в том числе тягач с прицепом, который соответствует параметрам крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО). Это может означать, что Россия или готовит испытания ракеты, или уже провела их в этот период.

Аналитики издания отмечают, что 20 сентября россияне убирали защитные сооружения, которыми стартовая площадка закрывается от непогоды, а затем снова их установили. 28 сентября возле стартовой площадки также было отмечено движение спецтехники.



С испытаниями может быть связано выпущенное 31 августа для российских летных экипажей на маршрутах в районе Новой Земли предупреждение о "временно опасной зоне" над частью Баренцева моря и вокруг стартовой площадки Паньково. Аналогичное предупреждение было сделано перед испытанием "Буревестника" в 2019 году.



В период с начала августа и как минимум до 26 сентября на авиабазе Рогачево в 160 километрах от стартовой площадки находились два самолета Росатома, которые, как утверждают эксперты норвежской экологической организации Bellona, предназначены для отслеживания ракетных пусков. Такие же самолеты рядом с полигоном находились во время испытаний "Буревестника" в 2018 году.



Издание отмечает, что в этот же период в районе активизировались полеты самолетов-разведчиков США.



СПРАВКА. Испытательные запуски ракеты "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) проводились в начале 2019 года, а до того – четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все испытания закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Врачей больницы, в которую доставили пострадавших после взрыва, не предупредили о радиационной опасности.

12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете "Буревестник" с ядерным двигателем, однако что именно взорвалось, официально неизвестно.

В сентябре 2019 года сообщалось со ссылкой на разведку США, что "Буревестник" может быть готов к принятию на вооружение до 2025 года и что Москва ввела для него "ускоренный график" испытаний.

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