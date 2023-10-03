UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит или уже провела испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем – NYT

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 07:57
Россия готовит или уже провела испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем – NYT - Фото
Фото - скриншот из видео Минобороны РФ

Страна-агрессор готовится к проведению новых испытаний крылатой ракеты "Буревестник" "неограниченного радиуса действия" с ядерным двигателем, а возможно, уже провела их. Об этом сообщает The New Tork Times

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Издание ссылается на сделанные с 20 по 28 сентября спутниковые снимки района стартовой площадки на северном полигоне Новая Земля. На полигоне в этом промежутке времени появлялась спецтехника, в том числе тягач с прицепом, который соответствует параметрам крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО). Это может означать, что Россия или готовит испытания ракеты, или уже провела их в этот период. 

Аналитики издания отмечают, что 20 сентября россияне убирали защитные сооружения, которыми стартовая площадка закрывается от непогоды, а затем снова их установили. 28 сентября возле стартовой площадки также было отмечено движение спецтехники.  

С испытаниями может быть связано выпущенное 31 августа для российских летных экипажей на маршрутах в районе Новой Земли предупреждение о "временно опасной зоне" над частью Баренцева моря и вокруг стартовой площадки Паньково. Аналогичное предупреждение было сделано перед испытанием "Буревестника" в 2019 году.

В период с начала августа и как минимум до 26 сентября на авиабазе Рогачево в 160 километрах от стартовой площадки находились два самолета Росатома, которые, как утверждают эксперты норвежской экологической организации Bellona, предназначены для отслеживания ракетных пусков. Такие же самолеты рядом с полигоном находились во время испытаний "Буревестника" в 2018 году.

Издание отмечает, что в этот же период в районе активизировались полеты самолетов-разведчиков США. 

СПРАВКА. Испытательные запуски ракеты "Буревестник" (Skyfall в классификации НАТО) проводились в начале 2019 года, а до того – четырежды с ноября 2017 по февраль 2018 года. Все испытания закончились неудачей. Самый длинный испытательный полет длился чуть более двух минут: ракета пролетела около 35 км, затем потеряла управляемость и упала. Самый короткий тест длился четыре секунды: ракета пролетела около 8 км. 
  • В сентябре 2019 года сообщалось со ссылкой на разведку США, что "Буревестник" может быть готов к принятию на вооружение до 2025 года и что Москва ввела для него "ускоренный график" испытаний.

Читайте также: Взрыв Буревестника: появилась карта вероятного разлета нуклидов

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
крылатая ракетаиспытанияполигонновая землябуревестникskyfall
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 