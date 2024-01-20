Война закончится переговорами, РФ должна будет отказаться от ядерного оружия — Минобороны

Гаврилюк заявил, что война России против Украины должна закончиться за столом переговоров

Российский стратегический комплекс "Тополь-М" (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что результатом войны России против Украины должен стать отказ Москвы от ядерного оружия. Об этом он сообщил в интервью Tagesspiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, все войны в мире заканчиваются переговорами, а столкновение РФ и Украины не должно стать исключением.

Он отметил, что при подписании любого документа с россиянами страна-оккупант должна отказаться от ядерного оружия.

Гаврилюк заявил, что нынешняя война должна закончиться возвращением всех украинских территорий, но необходимо будет создать механизмы, при которых Россия не нападет снова.

"Будут подписаны соглашения – с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией с другой стороны. И этот документ должен включать пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство – угроза миру", — сказал чиновник.

Пропагандистка РФ Симоньян призвала устроить ядерный взрыв над Сибирью. Секретарь СНБО Данилов отреагировал – говорит, что россияне не знают, чем угрожать Украине, а потому начинают возвращать ядерный шантаж.

По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.

18 октября 2023 года Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.

Читайте также: Сенатор-республиканец: У Путина ядерное оружие, война нечестная. Результат не понравится