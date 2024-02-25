Зеленский назвал потери украинских военных погибшими – 31 000

"31 000 украинских военных погибли в этой войне", – сказал Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

За время полномасштабной войны погибли 31 000 украинских военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2024".

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Отвечая на вопрос о потерях в рядах Сил обороны за время полномасштабной войны, президент подчеркнул, что информация от россиян о якобы более 100 000 погибших украинских воинах – "это все ложь и абсолютный бред".

"Каждый человек – это большие потери для нас… 31 000 военных украинцев погибли в этой войне. Не 300 000, не 150 000, что там врет Путин со своим лживым кругом. Но, тем не менее, каждая эта потеря – это большие потери для нас", – сказал Зеленский.

Он не стал озвучивать количество раненых и пропавших без вести украинских воинов.

Потери россиян погибшими, по словам президента, составляют 180 000. До 500 000 – вместе с ранеными.

Ранее президент не называл точное количество погибших украинских воинов. 23 февраля он озвучил соотношение потерь в личном составе российской армии к украинской – пять к одному.

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