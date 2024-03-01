В Украине идентифицированы тела и фрагменты 2800 погибших воинов – омбудсмен

Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

На сегодня идентифицировано 2800 тел и фрагментов украинских военных, продолжается поиск их родных. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, ссылаясь на данные министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Лубинец отчитался о состоявшейся 29 февраля встрече с членами семей погибших военнослужащих.

"В связи с обращениями членов семей военнослужащих с жалобами на длительный срок идентификации неопознанных тел защитников наша институция пригласила представителей государственных органов для общения, выяснения причин и обсуждения путей, которые помогут решить проблему", – отметил он.

Омбудсмен сообщил, что сейчас, по словам главы Минздрава, более 2800 тел и фрагментов удалось идентифицировать. Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для погребения.

Лубинец отметил, что, по словам представителей государственных органов, родные не могут найти тела защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне. Однако процесс репатриации тел продолжается и об этом сообщают публично, заверил он.

На встрече также поднимались вопросы сроков идентификации тел и оповещения семей, работы базы данных ДНК, коммуникации со следователями, работы экспертов, алгоритмов идентификации и пр.

По состоянию на сентябрь 2023 года пропавшими без вести при особых обстоятельствах считались 15 000 украинцев-военнослужащих, а также 11 000 гражданских.

25 февраля 2024 года Зеленский впервые назвал потери украинских военных погибшими – 31 000. Он не стал озвучивать количество раненых и пропавших без вести украинских воинов.

Читайте также: Путь тела воина. Как ищут и возвращают домой останки погибших военных