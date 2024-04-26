Украина вернула тела 140 павших защитников

После идентификации тела передадут семьям для погребения, отметили в Коордштабе

Фото: Коордштаб

26 апреля по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 140 павших защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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По данным Коордштаба, удалось вернуть в Украину 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов из Луганского направления, пять тел защитников из Сумского направления, тела двух павших воинов из Запорожского направления и одного военного – из Херсонского.

Репатриированные тела и останки военнослужащих перевезут в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела передадут семьям для погребения, заявили в Коордштабе.