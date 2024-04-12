Украина вернула тела еще 99 павших защитников
12 апреля Украина вернула тела 99 павших воинов. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным Коордштаба, удалось репатриировать 77 тел воевавших на Донецком направлении защитников, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух защитников из Харьковского направления.
Репатриированные тела и останки военнослужащих перевезут в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела передадут семьям для погребения, заявили в Коордштабе.
- 25 февраля 2024 года Зеленский впервые назвал потери украинских военных погибшими – 31 000. Он не стал озвучивать количество раненых и пропавших без вести украинских воинов.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на 1 марта идентифицировано 2800 тел и фрагментов украинских военных, продолжается поиск их родных.
- 29 марта в Украину вернули тела 121 павшего воина.