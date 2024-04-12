Украина вернула тела еще 99 павших защитников

Как сообщили в Коордштабе, после идентификации тела передадут семьям для погребения

Иллюстративное фото: Коордштаб

12 апреля Украина вернула тела 99 павших воинов. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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По данным Коордштаба, удалось репатриировать 77 тел воевавших на Донецком направлении защитников, 20 павших воинов из Запорожского направления и двух защитников из Харьковского направления.

Репатриированные тела и останки военнослужащих перевезут в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела передадут семьям для погребения, заявили в Коордштабе.