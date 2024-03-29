В Украину вернули тела 121 павшего воина
Украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела 121 павшего военнослужащего. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
По данным Коордштаба, Украине удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении украинских защитников, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух военных из Запорожского направления.
В Коордштабе отметили, что репатриированные тела и останки будут перевезены в государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
После идентификации тела военнослужащих передадут семьям для погребения.
Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Коордштаба с Объединенным центром Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах и другими представителями структур Сектора безопасности и обороны.
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