В Украину вернули сотню погибших военных

В Киеве прошла церемония прощания с солдатом. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Украину сегодня вернули тела 100 погибших защитников, после идентификации их передадут родным для захоронения. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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"ВСУ обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", – подчеркнули в Координационном штабе.

По данным Коордштаба, павших защитников удалось вернуть благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины, ВСУ, ГСЧС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны. Отдельную благодарность в Координационном штабе выразили за содействие Международному комитету Красного Креста.

Сегодня независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала отчет, в котором описала случаи пыток украинских военнопленных в нескольких местах лишения свободы в России.

По состоянию на сентябрь 2023 года пропавшими без вести при особых обстоятельствах считались 15 000 украинцев-военнослужащих, а также 11 000 гражданских.

25 февраля 2024 года Зеленский впервые назвал потери украинских военных погибшими – 31 000. Он не стал озвучивать количество раненых и пропавших без вести украинских воинов.

1 марта омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что на сегодня идентифицировано 2800 тел и фрагментов украинских военных, продолжается поиск их родных.

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