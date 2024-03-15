В Україну повернули сотню загиблих військових

У Києві пройшла церемонія прощання з солдатом. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

В Україну сьогодні повернули тіла 100 загиблих захисників, після ідентифікації їх передадуть рідним для поховання. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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"ЗСУ забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передання представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", — наголосили у Координаційному штабі.

За даними Коордштабу, полеглих захисників вдалося повернути завдяки взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, ЗСУ, ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони. Окрему вдячність у Координаційному штабі висловили за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Сьогодні незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні опублікувала звіт, в якому описала випадки катування українських військовополонених в декількох місцях позбавлення волі в Росії.

Станом на вересень 2023 року зниклими безвісти за особливих обставин вважалися 15 000 українців-військовослужбовців, а також 11 000 цивільних.

25 лютого 2024-го Зеленський вперше назвав втрати українських військових загиблими – 31 000. Він не став озвучувати кількість поранених та зниклих безвісти українських воїнів.

1 березня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що наразі ідентифіковано 2800 тіл і фрагментів українських військових, триває пошук їхніх рідних.

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