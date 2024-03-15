Звіт ООН про катівні в Росії: після полону госпіталізували українського військового 36 разів

Український полонений розповів, що росіяни його постійно катували: переламали кістки, вибили зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена

Російська катівня (Ілюстративне фото)

Незалежна міжнародна комісія Організації Об'єднаних Націй із розслідування порушень в Україні опублікувала звіт, в якому описала випадки катування українських військовополонених у декількох місцях позбавлення волі в Росії.

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У документі зазначається, що тортури над українськими військовополоненими вчиняють російські "спецпризначенці" Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, що є тюремними охоронцями.

"Свідчення потерпілих показують всю нещадність та жорстокість цього поводження, що завдавало жертвам сильного болю та страждань під час тривалого утримання під вартою. Все це здійснювалося з кричущою зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми", – йдеться у звіті.

ООН розповіла історію українського полоненого, якого катували росіяни протягом кількох місяців. Це відбувалося у декількох місцях позбавлення волі.

Українець розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області, де його "постійно катували, в результаті чого в нього було переламано кістки, вибито зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена".

"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", – сказав солдат, додавши, що він намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити.

Після звільнення з полону військовослужбовця госпіталізували 36 разів.

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