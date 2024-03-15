Звіт ООН про катівні в Росії: після полону госпіталізували українського військового 36 разів
Незалежна міжнародна комісія Організації Об'єднаних Націй із розслідування порушень в Україні опублікувала звіт, в якому описала випадки катування українських військовополонених у декількох місцях позбавлення волі в Росії.
У документі зазначається, що тортури над українськими військовополоненими вчиняють російські "спецпризначенці" Федеральної служби виконання покарань РФ (ФСВП), і штатний персонал цієї служби, що є тюремними охоронцями.
"Свідчення потерпілих показують всю нещадність та жорстокість цього поводження, що завдавало жертвам сильного болю та страждань під час тривалого утримання під вартою. Все це здійснювалося з кричущою зневагою до людської гідності та спричинило довготривалі фізичні та психічні травми", – йдеться у звіті.
ООН розповіла історію українського полоненого, якого катували росіяни протягом кількох місяців. Це відбувалося у декількох місцях позбавлення волі.
Українець розповів про свій досвід перебування у виправній колонії у місті Донський Тульської області, де його "постійно катували, в результаті чого в нього було переламано кістки, вибито зуби, а на пораненій стопі розвинулася гангрена".
"Я втратив будь-яку надію і волю до життя", – сказав солдат, додавши, що він намагався накласти на себе руки, але злочинці почали його бити.
Після звільнення з полону військовослужбовця госпіталізували 36 разів.
- 5 січня 2023 року в прокуратурі повідомляли, що є докази того, що російські командири знали про факти зґвалтувань на території України чи навіть заохочували їх.
- 5 жовтня того ж року ООН опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що російські окупанти застосовували сексуалізоване насильство щодо українських військовополонених і цивільних чоловіків та жінок, яких вони тримали у катівнях.
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