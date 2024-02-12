Українські правоохоронці оголосили підозру офіцеру Росгвардії, який був причетний до тортур близько 100 людей в аеропорту Гостомеля Київської області у березні 2022 року. Про це повідомили Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" Управління Росгвардії у Красноярському краю повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни.

Правоохоронці встановили, що з 8 до 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у неробочій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

За даними ОГП, у найменшій камері, площею шість метрів квадратних перебувало 15 людей, а у найбільшій – близько 30 і більше. Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

За інформацією правоохоронців, серед утримуваних були як цивільні, так і військовополонені. Вони не мали медичної допомоги та достатнього харчування, також, як зазначили правоохоронці, більшість з них постійно перебували із зав’язаними очима.

Фото: Київська обласна прокуратура

Російські військові катували людей. За даними правоохоронців, вони:

→ били людей руками, ногами та прикладом автоматичної зброї;

→ позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет;

→ катували електричним струмом;

→ імітували розстріл.

Потерпілий Юрій розповів, що російські окупанти привезли його та інших людей до лісу та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці, а згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли та кинули на них зверху.

"Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ", – розповів він.

Чоловік зазначив, що також серед потерпілих були жінки, над якими російські військові знущалися.

"Одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю", – зазначив він.

Фото: Київська обласна прокуратура

Цими методами окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про військово-політичне керівництво України, Збройні Сили України та людей, які брали участь в АТО/ООС. Потерпілі зазнали сильного фізичного та психологічного болю.

У квітні 2022 року управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України опублікувало першу частину списку військовослужбовців армії Росії, які "безпосередньо причетні до вбивств" мирних громадян у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

У вересні СБУ ідентифікувала п’ятьох російських омонівців, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля. Їм оголошено підозри у порушенні законів та звичаїв війни.

27 грудня 2023 року федеральний міністр юстиції Німеччини Бушман заявив, що у межах розслідування російських воєнних злочинів в Україні його країна встановила особи двох росіян — їх підозрюють в обстрілах жителів Гостомеля у 2022 році.

Читайте також: Суспільне розкрило особу росіянина, який утримував 366 людей у підвалі школи в Ягідному