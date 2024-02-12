Украинские правоохранители объявили подозрение офицеру Росгвардии, причастному к пыткам около 100 человек в аэропорту Гостомеля Киевской области в марте 2022 года. Об этом сообщили Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

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Заместителю командира по работе с личным составом отряда мобильного особого назначения "Ратибор" Управления Росгвардии по Красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Правоохранители установили, что с 8 по 17 марта 2022 года военнослужащий совместно со своими приспешниками удерживал людей в нерабочей морозильной камере бывшей столовой ГП "Антонов".

По данным ОГП, в самой маленькой камере, площадью шесть метров квадратных находилось 15 человек, а в самой большой – около 30 и более. Температура этих помещений была максимально неблагоприятная для пребывания. Кроме того, отсутствовали вентиляция, свет, места для сна и туалеты.

По информации правоохранителей, среди удерживаемых были как гражданские, так и военнопленные. Они не имели медицинской помощи и достаточного питания, также, как отметили правоохранители, большинство из них постоянно находились с завязанными глазами.

Фото: Киевская областная прокуратура

Российские военные пытали людей. По данным правоохранителей, они:

→ избивали людей руками, ногами и прикладом автоматического оружия;

→ лишали воздуха, надев на голову полиэтиленовый пакет;

→ пытали электрическим током;

→ имитировали расстрел.

Пострадавший Юрий рассказал, что российские оккупанты привезли его и других людей в лес и бросили в яму, где уже были убитые ребята, а затем привели других двух мужчин, которых расстреляли и бросили на них сверху.

"Мы укрывались телами, потому что было очень холодно. Далее российские военнослужащие перевезли нас в помещение морозильной камеры, где начала допрос ФСБ", – рассказал он.

Мужчина отметил, что также среди пострадавших были женщины, над которыми российские военные издевались.

"Одна из женщин была больна онкологией, мы слышали как она это неоднократно говорила, что ей нужны лекарства. Оккупанты не давали ей никаких медикаментов, она плакала от боли", – отметил он.

Фото: Киевская областная прокуратура

Этими методами оккупанты пытались получить от пострадавших информацию о военно-политическом руководстве Украины, Вооруженных Силах Украины и людях, которые принимали участие в АТО/ООС. Пострадавшие испытали сильную физическую и психологическую боль.

В апреле 2022 года в правление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины опубликовало первую часть списка военнослужащих армии России, "непосредственно причастных к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

В сентябре СБУ идентифицировала пятерых омоновцев, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля. Им объявлены подозрения в нарушении законов и обычаев войны.

27 декабря 2023 года федеральный министр юстиции Германии Бушман заявил, что в рамках расследования российских военных преступлений в Украине его страна установила личности двух россиян — их подозревают в обстрелах жителей Гостомеля в 2022 году.

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