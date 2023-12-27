Німеччина ідентифікувала двох окупантів, яких підозрюють в обстрілах Гостомеля

За словами федерального міністра юстиції Німеччини, країні вдалося ідентифікувати осіб, які могли обстрілювати населення в Гостомелі у 2022 році

Марко Бушман (Фото: EPA)

Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що у рамках розслідування російських воєнних злочинів в Україні його країна встановила особи двох росіян — їх підозрюють в обстрілах жителів Гостомеля у 2022 році. Про це написало видання Spiegel.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами Бушмана, людей, яких підозрюють в обстрілах, та відповідальних офіцерів уже нібито ідентифікували.

"Якщо ми спіймаємо злочинців – ми висунемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення", – зазначив він.

До відкриття цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура вже розпочала "структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської агресії проти України в березні 2022 року".

Мета цього розслідування полягає в тому, щоб спочатку зібрати докази без конкретних обвинувачених, наприклад, шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині.

Читайте також: В Херсонській області росіяни розстріляли дитину на очах родини, матір врятували від суїциду

Німецький міністр зазначив, що влада країни випустила заклики українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей ділитися своїм досвідом з поліцією, але не уточнив, де саме і про які звернення йдеться.

Бушман зауважив, що для людей, які стали жертвами або свідками травмуючих подій, часто "важко знову зіткнутися зі своїми переживаннями" й розповісти про них.

Згідно з інформацією, наданою Федеральною прокуратурою у вересні, йдеться про те, що цивільні особи, в тому числі людина з німецьким громадянством, були обстріляні й поранені російськими силами в Гостомелі, написали журналісти.

14 березня 2022 року російські окупанти обстріляли з мінометів колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю. Тоді як мінімум двоє людей було поранено, одна загинула.

У квітні 2022 року управління стратегічних комунікацій Збройних сил України опублікувало першу частину рятування військовослужбовців армії Росії, які "безпосередньо причетні до вбивств" мирних громадян у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

У серпні 2022 року повідомлялося, що співробітники російського видання Важные истории ідентифікували кількох російських окупантів, які воювали проти України, зокрема, під час провального для загарбників вторгнення на північ країни у спробі взяти Київ. З деякими з них вони зв'язалися, зустрілися і поговорили про бойові дії, звірства та мародерство.

Читайте також: У США вперше висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам у воєнних злочинах в Україні