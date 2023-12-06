У США вперше висунули офіційні звинувачення чотирьом росіянам у воєнних злочинах в Україні

Мін'юст США вперше в історії висунув офіційні звинувачення у воєнних злочинах в Україні чотирьом росіянам – вони катували громадянина США

Меррік Гарланд (Фото: EPA)

Міністерство юстиції США висунуло чотирьом громадянам Росії офіційні звинувачення у воєнних злочинах під час вторгнення РФ в Україну.

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Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти Сурена Мкртчяна, Дмитра Будника та ще двох осіб, прізвища яких ще не встановлені та які фігурують у документі під іменами "Валерій" та "Назар". Звинувачення висунуто "у зв'язку з незаконним затриманням громадянина США в контексті збройного конфлікту між Росією та Україною".

Обвинувачені, вважає слідство, незаконно утримували протягом 10 днів, допитували, били та катували американця на тимчасово окупованій Росією території Херсонської області, загрожували вбивством та інсценували його страту.

Після цього жертву "примушували виконувати ручну роботу", зокрема рити траншеї для армії Росії та підрозділів терористичної організації "ДНР".

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що "світ став свідком жахів жорстокого вторгнення Росії в Україну, і це саме торкнулося і Міністерства юстиції США. Саме тому Міністерство юстиції перші в історії висунуло звинувачення відповідно до Статуту США про воєнні злочини проти чотирьох пов'язаних з Росією військовослужбовців за тяжкі злочини проти американського громадянина.

Офіс генпрокурора України привітав висунення звинувачень Мін'юстом США і зазначив, що це "перший випадок притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російської агресії, у рамках юрисдикції іноземних країн".

Офіс Генпрокурора також наголосив, що "на постійній основі співпрацює з американськими колегами та обмінюється інформацією про міжнародні злочини Росії".

2 листопада повідомлялося, що Міністерство юстиції Німеччини розробило законопроєкт, який дозволить переслідувати сексуальне насильство в зонах збройних конфліктів як воєнні злочини та злочини проти людяності.

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