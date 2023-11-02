Зґвалтування на війні переслідуватимуть у Німеччині як воєнні злочини

Міністерство юстиції Німеччини розробило законопроєкт, який дасть змогу переслідувати сексуальне насильство в зонах збройних конфліктів як воєнні злочини та злочини проти людяності. На появу цієї законодавчої ініціативи вплинуло вторгнення Росії до України, пише Deutsche Welle.

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1 листопада федеральний уряд Німеччини схвалив законопроєкт міністерства юстиції ФРН, згідно з яким сексуальне насильство в зонах воєнних дій переслідуватиметься в німецьких судах як воєнний злочин і злочин проти людяності.

Законопроєкт адаптує список злочинів проти людяності та воєнних злочинів і додає до нього сексуальне насильство, сексуальне рабство та примусовий аборт.

Оскільки йдеться про воєнні злочини та злочини проти людяності, ухвалення такого закону дозволить Німеччині притягувати винних до відповідальності в рамках міжнародного права, навіть якщо злочини були скоєні за межами її національної юрисдикції.

Як зазначила федеральна міністерка у справах сім'ї Ліза Паус, зґвалтування давно і систематично використовуються терористами у збройних конфліктах по всьому світу як тактична зброя. За її словами, законопроєкт також є реакцією уряду Німеччини на злочини, вчинені армією Росії в Україні.

Міністерка також згадала про організовані й демонстративні зґвалтування терористами ХАМАС жінок під час атаки на Ізраїль.

6 квітня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що російські окупанти чинили сексуальне насильство проти українців, незалежно від статі й віку жертв.

28 квітня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що лише за перші два тижні квітня 2022 року до Офісу омбудсмена надійшло близько 400 заяв про сексуальне насильство з боку російських окупантів.

10 липня в ООН повідомили, що вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни Росії проти України, і це лише "верхівка айсберга".

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