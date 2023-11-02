Изнасилования на войне будут преследовать в Германии как военные преступления

Министерство юстиции Германии разработало законопроект, который даст возможность преследовать сексуальное насилие в зонах вооруженных конфликтов как военные преступления и преступления против человечности. На появление этой законодательной инициативы повлияло вторжение России в Украину, пишет Deutsche Welle.

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1 ноября федеральное правительство Германии одобрило законопроект министерства юстиции ФРГ, согласно которому сексуальное насилие в зонах военных действий будет преследоваться в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности.

Законопроект адаптирует список преступлений против человечности и военных преступлений и включает в него сексуальное насилие, сексуальное рабство и принудительный аборт.

Так как речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечности, принятие такого закона позволит Германии привлекать виновных к ответственности в рамках международного права, даже если преступления були совершены за пределами ее национальной юрисдикции.

Как отметила федеральный министр по делам семьи Лиза Паус, изнасилования давно и систематически используются террористами в вооруженных конфликтах по всему миру в качестве тактического оружия. По ее словам, законопроект также является реакцией правительства Германии на преступления, совершенные армией России в Украине.

Министр также упомянула об организованными и демонстративными изнасилованиями террористами ХАМАС женщин во время атаки на Израиль.

6 апреля 2022 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие против украинцев, независимо от пола и возраста жертв.

28 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что только за первые две недели апреля в Офис омбудсмена поступило около 400 заявлений о сексуальном насилии со стороны российских оккупантов.

10 июля в ООН сообщили, что уже зафиксировано 124 случая сексуального насилия в ходе войны России против Украины, и это только "верхушка айсберга".

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