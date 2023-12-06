В США впервые официально обвинили четырех россиян в военных преступлениях в Украине

Минюст США впервые в истории предъявил официальные обвинения в военных преступлениях в Украине четырем россиянам – они пытали гражданина США

Меррик Гарланд (Фото: EPA)

Министерство юстиции США предъявило четырем гражданам России официальные обвинения в военных преступлениях во время вторжения РФ в Украину.

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Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Сурена Мкртчяна, Дмитрия Будника и еще двух лиц, фамилии которых еще не установлены и которые фигурируют в документе под именами "Валерий" и "Назар". Обвинения предъявлены "в связи с незаконным задержанием гражданина США в контексте вооруженного конфликта между Россией и Украиной".

Обвиняемые, считает следствие, незаконно удерживали в течение 10 дней, допрашивали, избивали и пытали американца на временно оккупированной Россией территории Херсонской области, угрожали убийством и инсценировали его казнь.

После этого жертву "заставляли выполнять ручную работу", в том числе рыть траншеи для армии России и подразделений террористической организации "ДНР".

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что "мир стал свидетелем ужасов жестокого вторжения России в Украину, и это же коснулось и Министерства юстиции США. Именно поэтому Министерство юстиции первые в истории выдвинуло обвинения в соответствии с Уставом США о военных преступлениях против четырех связанных с Россией военнослужащих за тяжкие преступления против американского гражданина".

Офис генпрокурора Украины приветствовал выдвижение обвинений Минюстом США и отметил, что это "первый случай привлечения к ответственности за военные преступления, совершенные в ходе российской агрессии, в рамках юрисдикции иностранных стран".

Офис Генпрокурора также подчеркнул, что "на постоянной основе сотрудничает с американскими коллегами и обменивается информацией о международных преступлениях России".

2 ноября сообщалось, что Министерство юстиции Германии разработало законопроект, который даст возможность преследовать сексуальное насилие в зонах вооруженных конфликтов как военные преступления и преступления против человечности.

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