Германия идентифицировала двух оккупантов, подозреваемых в обстрелах Гостомеля

По словам федерального министра юстиции Германии, стране удалось идентифицировать лица, которые могли обстреливать население в Гостомеле в 2022 году

Марко Бушман (Фото: EPA)

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в рамках расследования российских военных преступлений в Украине его страна установила личности двух россиян – их подозревают в обстреле жителей Гостомеля в 2022 году. Об этом написало издание Spiegel.

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По словам Бушмана, людей, которых подозревают в обстрелах, и ответственных офицеров уже якобы идентифицировали.

"Если мы поймаем преступников – мы предъявим обвинения. А если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, мы предоставим доказательства, чтобы можно было успешно выдвинуть обвинения", – отметил он.

До открытия этого конкретного расследования Федеральная прокуратура уже начала "структурное расследование вероятных военных преступлений во время российской агрессии против Украины в марте 2022 года".

Цель этого расследования заключается в том, чтобы сначала собрать доказательства без конкретных

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Немецкий министр отметил, что власти страны выпустили призывы на украинском, русском и английском языках, чтобы убедить людей делиться своим опытом с полицией, но не уточнил, где именно и о каких обращениях идет речь.

Бушман отметил, что для людей, которые стали жертвами или свидетелями травмирующих событий, часто "трудно снова столкнуться со своими переживаниями" и рассказать о них.

Согласно информации, предоставленной Федеральной прокуратурой в сентябре, речь идет о том, что гражданские лица, в том числе человек с немецким гражданством, были обстреляны и ранены российскими силами в Гостомеле, написали журналисты.

14 марта 2022 года российские оккупанты обстреляли из минометов колонну мирных жителей во время эвакуации из Гостомеля. Тогда как минимум два человека были ранены, один погиб.

В апреле 2022 года управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины опубликовало первую часть спасения военнослужащих армии России, "непосредственно причастных к убийствам" мирных граждан в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

В августе 2022 года сообщалось, что сотрудники российского издания Важные истории идентифицировали нескольких российских оккупантов, которые воевали против Украины, в частности, во время провального для захватчиков вторжения на север страны в попытке взять Киев. С некоторыми из них они связались, встретились и поговорили о боевых действиях, зверствах и мародерствах.

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