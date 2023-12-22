В Херсонській області росіяни розстріляли дитину на очах родини, матір врятували від суїциду

Прокудін заявив, що вбитий восьмикласник нібито щось фотографував – за це окупанти його застрелили

Російський окупант (Фото: ресурси Кремля)

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розстріляли підлітка на очах його родини. Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, цитує його Суспільне.

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За його словами, окупанти вбили учня восьмого класу в одному із населених пунктів 20 грудня.

"Вони це зробили прямо на очах у родини. Мати там мало не збожеволіла, її врятували з петлі. Страшна ситуація. Хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Військові РФ схопили дитину, привели додому і застрелили", – сказав Прокудін.

Чиновник зазначив, що директор школи вбитого написав заяву у поліцію.

У Херсонській обласній прокуратурі уточнили, що трагедія сталася у Каховському районі, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

16 листопада російські загарбники масовано вдарили по Білозерці поряд з Херсоном, одна людина загинула, Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.

29 листопада окупанти двічі обстріляли Херсон, загинув чоловік похилого віку, є пошкодження будинків, виникли перебої з електрикою.

3 грудня під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили в житловий будинок. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

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