У Херсоні росіяни влучили у житловий будинок, відомо про п'ятьох постраждалих – фото

Під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили у житловий будинок. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих

Фото - Telegram Андрій Єрмак

Під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили у житловий будинок. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Поки що відомо про п'ятьох постраждалих", – написав Єрмак.

Він також зазначив, що окупанти свідомо воюють із громадянськими людьми.

"Світ має пам'ятати, що Росія – держава-терорист", – наголосив він.

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак

16 листопада російські загарбники масовано ударили по Білозерці поряд з Херсоном, одна людина загинула, Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.

29 листопада окупанти двічі обстріляли Херсон , загинув чоловік похилого віку, є пошкодження будинків, виникли перебої з електрикою.

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