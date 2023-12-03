В Херсоне россияне попали в жилой дом, известно о пяти пострадавших – фото
Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом. Сейчас известно о пяти пострадавших, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Российские террористы обстреляли Херсон, попали по жилому дому. Пока известно о пяти пострадавших", – написал Ермак.
Он также отметил, что оккупанты сознательно воюют с гражданскими людьми.
"Мир должен помнить, что Россия – государство-террорист", – подчеркнул он.
- 16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.
- 29 ноября оккупанты дважды обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством.
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