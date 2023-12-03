В Херсоне россияне попали в жилой дом, известно о пяти пострадавших – фото

Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом. Сейчас известно о пяти пострадавших

Фото - Telegram Андрій Єрмак

Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом. Сейчас известно о пяти пострадавших, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Российские террористы обстреляли Херсон, попали по жилому дому. Пока известно о пяти пострадавших", – написал Ермак.

Он также отметил, что оккупанты сознательно воюют с гражданскими людьми.

"Мир должен помнить, что Россия – государство-террорист", – подчеркнул он.

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак

Фото – Telegram Андрій Єрмак

16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.

29 ноября оккупанты дважды обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством.

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