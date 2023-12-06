Кислиця розповів в ООН про нещодавню страту росіянами беззбройних полонених ЗСУ

Кислиця наголосив, що військові опинилися у пастці та без боєприпасів, були беззбройні та сигналізували про намір здатися. Але окупанти їх розстріляли

Сергій Кислиця (Фото - пресслужба ООН)

Представник України в Організації об’єднаних націй Сергій Кислиця під час засідання ООН 6 грудня розповів про воєнні злочини росіян – зокрема, і про нещодавню страту окупантами беззбройних українських військовополонених.

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"З початку широкомасштабного вторгнення ми задокументували понад 114 000 випадків порушення законів і звичаїв війни на території України з боку країни-агресора. Кількість жертв із кожним днем ​​зростає, вписуючи нові сумнозвісні сторінки в ганебну історію російської агресії проти України", – заявив Кислиця.

Зокрема, він розповів, що 2 грудня в мережі з'явилося відео, на якому російські війська вбивають двох українських військовослужбовців одразу після того, як ті здалися.

"У пастці та без боєприпасів ці українські солдати були беззбройні та чітко сигналізували про свій намір здатися. Попри це, вони були розстріляні російськими окупантами, які ніколи не вважали себе зобов’язаними Женевським конвенціям", – сказав представник України в ООН.

Він наголосив, що у ЗСУ підтвердили достовірність відео, знятого дроном поблизу села Степове Донецької області, і прокуратура відкрила провадження за фактом порушення правил та звичаїв війни.

"Це не перша страта українських військовополонених, і ми вже звертали увагу Радбезу на інші жахливі злочини, зокрема на вбивство полонених українських військових після жорстоких і нелюдських тортур", – сказав Кислиця.

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Він нагадав також про розправу росіян над українськими військовополоненими в Оленівці у липні 2022 року. Наголосив, що ООН знадобилося понад рік, щоб нарешті викрити брехню Росії з приводу цього воєнного злочину. Росіяни намагались перекласти відповідальність за удар на Україну, стверджуючи, що це нібито був прильот із HIMARS.

"З наближенням чергової річниці російської агресії та повномасштабного вторгнення в Україну залишається менше сумнівів у тому, що її кінцевою метою є знищення української держави та української нації", – заявив Кислиця.

2 грудня стало відомо, що російські загарбники стратили двох неозброєних українських військовополонених.

4 грудня речник ЗСУ Штупун заявив про ліквідацію російських окупантів, які розстріляли українських військовополонених під Авдіївкою. Водночас представник ГУР Юсов сказав, що розвідка поки не може стверджувати знищення конкретно цих окупантів.

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