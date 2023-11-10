Кислиця: Вся російська місія в ООН – розвідники-шпигуни, стежать навіть одне за одним

Вся російська місія в Організації об’єднаних націй – це "розвідники-шпигуни, які стежать не лише назовні, але й одне за одним". Про це заявив представник України в ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю ВВС Україна.

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Відповідаючи на запитання про ставлення до цинічних і брехливих заяв представника РФ в ООН Василя Небензі про російсько-українську війну, Кислиця сказав: "Коментувати Небензю – це вже ми виросли з тих штанців, коли Небензя був нашим "старшим братом".

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"Коли приходять Небензя зі [своїм заступником] Полянським разом, особливо, у травні, коли у Небензі отака георгіївська стрічка, а в Полянського отака (жестами показав значно більшу. – Ред.), тому що він має довести всім, і своєму керівництву, що він ще більш щирий патріот, ніж навіть сам посол. Це просто серпентарій. Уся російська місія – це розвідники-шпигуни, які стежать не лише назовні, але й одне за одним, одне на одного доносять у столицю й у свої структури. Це цирк, насправді", – заявив Кислиця.

Однак, як вважає український представник в ООН, дипломатам емоції потрібно "якщо не придушувати, то принаймні відключати".

"Подекуди це непросто. І важливо, що це непросто не лише для мене, а я бачу і я знаю, що це непросто і для моїх колег – постійних представників інших країн. Зокрема, членів Ради безпеки, які вимушені слухати "небензь" і "полянських" значно більше, ніж я", – сказав Кислиця.

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Він зазначив, що здебільшого має ходити на засідання щодо України, а колеги ще мають ходити на засідання щодо Африки, Близького Сходу "і слухати всю єресь, отруйні розповіді й відверту брехню щоденно".

"І я знаю колег, які просто закривають обличчя руками. От реально закривають обличчя руками від відчаю, що вони вимушені це слухати. Тобто атмосфера всередині Радбезу – надзвичайно токсична. І подекуди засідання йдуть і по чотири години, і по п’ять. І це дуже складно. Не так складно, як бути в траншеї на фронті, звичайно, але це також непросто", – додав Кислиця.

Учора Росія вперше в історії "пролетіла" на виборах складу суддів у Міжнародному суді ООН. Кислиця назвав це історичною подією.

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