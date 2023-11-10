Кислиця пояснив, чому Рада безпеки ООН не може зупинити війну: Путіну і Лаврову все одно

Представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Рада безпеки організації не здатна зупинити війну РФ проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС Україна.

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За його словами, Радбез ООН "безсилий" у питанні зупинки або запобігання війні.

"Уявимо, нам вдалося усунути РФ із Ради безпеки або щонайменше позбавити її права застосовувати вето. Країни-члени розробляють план резолюції, в якому дослівно говориться, що війна незаконна, що вона негайно має бути зупинена, що російські війська мають залишити територію України. Росія або не в Раді безпеки, або позбавлена права ветувати", — сказав Кислиця.

Він зазначив, що навіть якщо така резолюція буде проголосована, то її відправлять міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову й диктатору Володимиру Путіну, оскільки текст буде погоджений Радбезом.

"Ну, Путін його читає. І що? Підіймає слухавку урядового телефону і каже Шойгу: Алло, Шойгу, тут Радбез нам сказав зупинити війну. Негайно зупиняємо війну, відкликаємо війська? Ну, не буде цього", — заявив посол.

Дипломат сказав, що справа не у рішенні Радбезу, а у злочинній суті російського режиму, який не дотримується норм міжнародного права й будь-яких приписів міжнародних організацій.

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