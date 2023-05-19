Кислиця російською звернувся до росіян в ООН словами заступника Лаврова: Збирайте манатки

Представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до російської делегації російською мовою, порадивши їм "збирати манатки та йти за кордони 1991 року". Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки ООН.

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Він зазначив, що Україна продовжить воювати, доки не звільнить усі території та всіх своїх громадян, завдавши Росії військової поразки.



Кислиця заявив, що окупантам настав час вивести свої війська з усіх захоплених територій України.



Наприкінці виступу дипломат звернувся до делегації країни-агресора російською мовою, процитувавши заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова.



"Звернуся до представників путінського режиму мовою їхнього заступника міністра закордонних справ Рябкова. Пора виконати повчання вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам час виконати самим: збирати манатки і вирушати на рубежі 1991 року", — сказав Кислиця.



У січні 2022 року Рябков сказав, що НАТО має "збирати манатки і вирушати на кордони 1997 року" — подібна заява була пропагандистським нагнітанням Кремля, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, у диктатора Володимира Путіна залишається лише два варіанти — або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера.Він зазначив, що Україна продовжить воювати, доки не звільнить усі території та всіх своїх громадян, завдавши Росії військової поразки.Кислиця заявив, що окупантам настав час вивести свої війська з усіх захоплених територій України.Наприкінці виступу дипломат звернувся до делегації країни-агресора російською мовою, процитувавши заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова."Звернуся до представників путінського режиму мовою їхнього заступника міністра закордонних справ Рябкова. Пора виконати повчання вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам час виконати самим: збирати манатки і вирушати на рубежі 1991 року", — сказав Кислиця.У січні 2022 року Рябков сказав, що НАТО має "збирати манатки і вирушати на кордони 1997 року" — подібна заява була пропагандистським нагнітанням Кремля, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.

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