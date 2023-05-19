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Кислица обратился к россиянам в ООН на русском словами зама Лаврова: Собирайте манатки

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 07:27
Кислица обратился к россиянам в ООН на русском словами зама Лаврова: Собирайте манатки - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к российской делегации на русском языке, посоветовав им "собирать манатки и идти за границы 1991 года". Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, цитирует его Укринформ.

По его словам, у диктатора Владимира Путина остается только два варианта — либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера.

Он отметил, что Украина продолжит воевать, пока не освободит все территории и всех своих граждан, нанеся России военное поражение. 

Кислица заявил, что оккупантам пора вывести свои войска со всех захваченных территорий Украины. 

В конце выступления дипломат обратился к делегации страны-агрессора на русском языке, процитировав заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. 

"Обращусь к представителям путинского режима на языке их заместителя министра иностранных дел Рябкова. Пора выполнить наставления вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам пора выполнить самим: собирать манатки и отправляться на рубежи 1991 года", — сказал Кислица.

В январе 2022 года Рябков сказал, что НАТО должен "собирать манатки и отправляться на границы 1997 года" — подобное заявление было пропагандистским нагнетанием Кремля, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину.

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Дмитрий Гриниченко
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Сергей КислицаСергей РябковРоссияООНвойна
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