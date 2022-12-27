У генсека ООН ответили на идею Кулебы о мирном саммите: Нужно согласие всех сторон

Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон. Об этом заявила замспикера генсека ООН Флоренция Сото Нино-Мартинез, передает ABC News.

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"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – сказала она.

26 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.

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Марко Сировой

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