UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У генсека ООН ответили на идею Кулебы о мирном саммите: Нужно согласие всех сторон

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 08:08
У генсека ООН ответили на идею Кулебы о мирном саммите: Нужно согласие всех сторон - Фото
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон. Об этом заявила замспикера генсека ООН Флоренция Сото Нино-Мартинез, передает ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – сказала она.

  • 26 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.

Читайте также: "Изнасилование устава". Украина инициировала процесс исключения РФ из Совбеза ООН — Кулеба

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш ООН переговоры саммит дмитрий кулеба мир посредник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 