У генсека ООН ответили на идею Кулебы о мирном саммите: Нужно согласие всех сторон
27.12.2022, 08:08
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)
Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон. Об этом заявила замспикера генсека ООН Флоренция Сото Нино-Мартинез, передает ABC News.
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"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником", – сказала она.
- 26 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
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