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Кислица объяснил, почему Совбез ООН не может остановить войну: Путину и Лаврову все равно

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 16:44
Кислица объяснил, почему Совбез ООН не может остановить войну: Путину и Лаврову все равно - Фото
Сергей Кислица (Фото: EPA/Peter Foley)

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Совет безопасности организации не способен остановить войну РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью BBC Украина.

По его словам, Совбез ООН "бессилен" в вопросе остановки или предотвращения войны. 

"Представим, нам удалось устранить РФ из Совбеза или по меньшей мере лишить ее права применять вето. Страны-члены разрабатывают план резолюции, в котором дословно говорится, что война незаконна, что она немедленно должна быть остановлена, что российские войска должны покинуть территорию Украины. Россия либо не в Совбезе, либо лишена права ветировать", — сказал Кислица.

Он отметил, что даже если такая резолюция будет принята, то ее отправят министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и диктатору Владимиру Путину, так как текст будет согласован Совбезом.

"Ну, Путин его читает. И что? Поднимает трубку правительственного телефона и говорит Шойгу: Алло, Шойгу, здесь Совбез нам сказал остановить войну. Немедленно останавливаем войну, отзываем войска? Ну, не будет этого", — заявил посол.

Дипломат сказал, что дело не в решении Совбеза, а в преступной сути российского режима, который не соблюдает нормы международного права и любые предписания международных организаций. 

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Дмитрий Гриниченко
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