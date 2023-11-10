Кислица: Вся российская миссия в ООН – разведчики-шпионы, следящие даже друг за другом

Вся российская миссия в Организации объединенных наций – это "разведчики-шпионы, которые следят не только наружу, но и один за другим". Об этом заявил представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью BBC Украина.

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Отвечая на вопрос об отношении к циничным и лживым заявлениям представителя РФ в ООН Василия Небензи о российско-украинской войне, Кислица сказал: "Комментировать Небензю – это уже мы выросли из тех штанишек, когда Небензя был нашим "старшим братом".

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"Когда приходят Небензя со [своим заместителем] Полянским вместе, особенно, в мае, когда у Небензи такая георгиевская лента, а у Полянского такая (жестами показал значительно большую. – Ред.), потому что он должен доказать всем, и своему руководству, что он еще более искренний патриот, чем даже сам посол. Это просто серпентарий. Вся российская миссия – это разведчики-шпионы, которые следят не только наружу, но и друг за другом, друг на друга доносят в столицу и в свои структуры. Это цирк, на самом деле", – заявил Кислица.

Однако, как считает украинский представитель в ООН, дипломатам эмоции нужно "если не подавлять, то хотя бы отключать".

"Местами это непросто. И важно, что это непросто не только для меня, а я вижу и я знаю, что это непросто и для моих коллег – постоянных представителей других стран. В частности, членов Совбеза, которые вынуждены слушать "небензь" и "полянских" значительно больше, чем я", – сказал Кислица.

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Он отметил, что в основном должен ходить на заседание по Украине, а коллеги еще должны ходить на заседание по Африке, по Ближнему Востоку "и слушать всю ересь, ядовитые рассказы и откровенную ложь ежедневно".

"И я знаю коллег, которые просто закрывают лицо руками. Вот реально закрывают лицо руками от отчаяния, что они вынуждены это слушать. То есть атмосфера внутри Совбеза – чрезвычайно токсичная. И иногда заседания идут и по четыре часа, и по пять. И это очень сложно. Не так сложно, как быть в траншее на фронте, конечно, но это тоже непросто", – добавил Кислица.

Вчера Россия впервые в истории "пролетела" на выборах состава судей в Международном суде ООН. Кислица назвал это историческим событием.

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