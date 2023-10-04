ООН визначила траєкторію снаряда, що вдарив по колонії в Оленівці. Омбудсмен прокоментував

Організація Обʼєднаних Націй визначила, що боєприпас, яким обстріляли колонію поблизу Оленівки з українськими військовополоненими, рухався траєкторією зі сходу на захід. На звіт організації відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець – він заявив, що "ООН не може скласти 2 + 2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ".

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За даними ООН, відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

"Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід", – йдеться у звіті організації.

25 липня 2023 року ООН визнала, що удар по колонії був завданий не ракетою HIMARS, як про це стверджували російські окупанти.

ООН зазначає, що "ступінь пошкоджень стін, стелі, даху і вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера і радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами GMLRS".

Там впевнені, що навіть одна ракета від HIMARS, імовірно, спричинила б "набагато більші руйнування".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував звіт ООН.

"На жаль, навіть у такому серйозному звіті ООН не може скласти 2 + 2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що в наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати", – заявив він у Telegram.

29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу.

За даними Офісу генпрокурора, росіяни вбили там близько 40 полонених, 130 людей було поранено.

5 січня 2023 року повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, оскільки експерти так і не змогли дістатися місця злочину.

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