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ООН визначила траєкторію снаряда, що вдарив по колонії в Оленівці. Омбудсмен прокоментував

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 22:30
ООН визначила траєкторію снаряда, що вдарив по колонії в Оленівці. Омбудсмен прокоментував - Фото
Фото: CNN

Організація Обʼєднаних Націй визначила, що боєприпас, яким обстріляли колонію поблизу Оленівки з українськими військовополоненими, рухався траєкторією зі сходу на захід. На звіт організації відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець – він заявив, що "ООН не може скласти 2 + 2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ". 

За даними ООН, відеозаписи та фотознімки зруйнованих казарм показали точку удару всередині західної стіни та дві можливі точки проникнення через дах.

"Хоча точний тип зброї та місце її походження визначити не вдалося, картина структурних пошкоджень виглядає узгодженою з наведеним боєприпасом, який рухався траєкторією зі сходу на захід", – йдеться у звіті організації.

25 липня 2023 року ООН визнала, що удар по колонії був завданий не ракетою HIMARS, як про це стверджували російські окупанти.

ООН зазначає, що "ступінь пошкоджень стін, стелі, даху і вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розміри залишкового кратера і радіус ураження не характерні для ураження боєприпасами GMLRS".

Там впевнені, що навіть одна ракета від HIMARS, імовірно, спричинила б "набагато більші руйнування".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував звіт ООН.

"На жаль, навіть у такому серйозному звіті ООН не може скласти 2 + 2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише РФ. Сподіваюся, що в наступному звіті їм вистачить мужності прямо про це написати", – заявив він у Telegram.

Мілана Головань
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війназвіт ООНдмитро Лубінецьоленівка
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